選新北市長？ 游錫堃：目前沒規畫

我要評比

游錫堃今天在宜蘭面對媒體提問時表示，目前沒有參選新北市長的想法與規畫。（李忠一攝）

前行政院長游錫堃今天（31日）在宜蘭面對媒體提問參選新北市長的意願時，他表示，黨中央採徵召方式決定參選新北市長的人選，不知道黨會徵召誰，「目前為止，並沒有這個想法跟規畫。」媒體追問，如果被徵召是否會參選？游回應：「沒這個規畫。」

此外，目前民進黨內有意角逐宜蘭縣長，有冬山鄉長謝燦輝、宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀等人，人選尚未整合。游錫堃回應說，這凸顯民進黨人才濟濟，相信透過初選一定能夠產生最理想的人選。

外傳游錫堃挺陳歐珀，對此游錫堃澄清，初選過程不會去支持特定的人選，但是任何人如果出線，只要是民進黨提名，一定會盡個人力量全力來支持。

(中時)