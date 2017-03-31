新竹縣農會理事會 不續聘現任總幹事

新竹縣農會今天召開理、監事會。（莊旻靜攝）

會中由范綱宏連任理事長，經過理事記名投票，同意續聘現任總幹事者5票、不同意者5票，出現1張空白票。（莊旻靜攝）

新竹縣農會今天（31日）召開理、監事會，選出理事長范綱宏，會中同時決議是否同意續聘現任績優總幹事溫碧誠，由11名理事記名投票，結果同意、不同意票數各佔5票，同時出現1張空白票，范綱宏兼任大會主席，當下即宣布不同意續任溫碧誠，為縣農會總幹事人選投下變數。

新竹縣政府農業處長邱世昌、副處長傅琦媺等人今皆出席理、監事會，農業處指出，依據〈農會總幹事遴選辦法〉，無論同意、不同意票數均須過半，出現空白票狀況少見，當下請示農委會技正。農業處表示，有異議者可當下提出，或是2個月內再度投票，若否，則將於即日起的60天後，再度開放登記總幹事候聘人選，期間總幹事一職應由縣農會秘書代理。

范綱宏今天以11票連任理事長，他指出，未來若開放登記，歡迎所有有志農會工作者報名，現雖有屬意人選，「但仍在說服中」，不便透露。今天選舉過程中，范綱宏先被推舉為大會主席，在投票前要求清場，僅留下農會幹部及警察、調查站人員，溫碧誠在范綱宏宣布不續聘時，即先離去。

(中時)