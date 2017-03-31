2016年太熱 人為暖化不容忽視

全球暖化已不是警告，而是確實正在發生。(圖/NASA)

「太空」(space.com)報導，根據聯合國世界氣象組織（WMO）的統計，去年(2016)的全球氣溫紀錄是近現代以來的歷史最高，二氧化碳和海平面上升水平也是極高，而北極海冰覆蓋率極，這個全球氣候變化的警訊不得不注意。

WMO是從根據自己的氣候調查，以及多個跨國數據中綜合評量而已，相關合作的氣象組織已有20多年的歷史，並且首次與其他聯合國分支機構合作，也包括氣候變化對社會和經濟造成影響的相關數據。WMO在3月21日發布的一份報告中說，這些令人震驚的天氣紀錄和將來趨勢仍然正在持續，今年2017年也不會好轉。

WMO秘書長彼特利．塔拉斯(Petteri Taalas)在一份聲明中表示：「2016年創造了史上最高均溫紀錄，比前一個高溫紀錄多上攝氏0.06 C，比工業革命前期高出攝氏1.1度。而且全球氣溫的上升，與氣候系統發生的其他變化也都一致，比如全球平均海面溫度也創歷史新高，因此氣候變異並非局部區域，而是全球性的。」

塔拉斯說： 「隨著人類活動因素，大氣層中的二氧化碳持續增加，對氣候系統的影響也就越來越明顯。」

2016年的極端天氣事件包括嚴重的乾旱，造成南部非洲、東部非洲和中美洲數百萬人的糧食問題；颶風馬修(Hurricane Matthew) 在2016年10月在海地登陸，造成破壞性災難，它是自1963年以來，首次在大西洋出現的「等級5」強烈風暴。至於在亞洲，2016年7月起的不尋常雨季，造成尼泊爾、巴基斯坦和印度，總共有超過百人死亡，數百萬人流離失所。

WMO表示，自2001年以來的16年中，每年至少比1961-1990年基準期的長期平均氣溫高攝氏0.4 C。也就是每十年平均氣溫上升0.1至0.2 度。

氣溫上升也造成聖嬰現象(艾爾尼諾現象,ELNINO)更為強烈，在2015年和2016年的聖嬰現象是史上最強之一（包括1973年、1983年、1998年），在聖嬰現象期間，西熱帶太平洋的溫水向南流向南美洲，並加熱了南美洲西南部沿海的地表水。這些溫暖的水域容易蒸發，造成太平洋颱風和其他不尋常的天氣事件。

2016年是海水均溫最高的年份，北極海冰融化面積極大，全球海冰覆蓋面減少了150多萬平方公里。較高的海水溫度也造成於珊瑚褪色和死亡，馬爾地夫、大堡礁都有珊瑚白化的災情，這相當嚴重，因為當珊瑚死亡時，整個海洋食物鏈都會受到傷害。

紐約哥倫比亞大學古氣候博士生邁可·桑德史特倫（Michael Sandstrom）表示，二氧化碳（CO2）水平在2015年達到400ppm。這個數字意味著空氣中每百萬個空氣分子有400個二氧化碳分子。與過去80萬年的時間相比，400ppm的閾值是高的，一般正常年份的二氧化碳濃度平均應該是在約170ppm和280ppm之間。

WMO表示，「巴黎協定」至關重要，因為它鼓勵世界各國遏制溫室氣體納入國家發展政策，以減緩人為氣候變異。

(中時電子報)