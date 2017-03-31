PGA》前9洞不順 潘政琮休士頓賽T99開局

潘政琮休士頓公開賽首輪73桿並列第99。(資料照 TPGA提供)

休息1周再出發的潘政琮，31日在休士頓公開賽首輪表現先蹲後跳，前9洞打出39桿(+3)後，於後9洞揮出2鳥0柏忌34桿，這輪交出73桿(+1)，暫居並列第99，由於首輪晉級線為71桿(-1)，只要次輪打出6字頭成績還是有希望晉級。

這場比賽也是下周四(6日)晚上開打的4大賽首戰美國名人賽的前哨戰，不過包括「球王」強強等世界強10來的不多，都在備戰美國名人賽。

美國名將佛勒64桿暫居榜首。(美聯社資料照)

本季已贏得1勝的美國新生代好手佛勒，首輪以64桿搶頭香。前球王史畢斯69桿並列第30。美國46歲老將米克森只交出72桿，並列第86。

(中時電子報)