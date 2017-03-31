政府永遠擺爛!藍：林全無能為力處理小英人馬？
針對行政院發言人辦公室主任林育卉在臉書上以髒話謾罵軍公教警消，還詛咒他們「趁清明不會早點去死」一事，國民黨文傳會副主委唐德明今痛批，政府發言人室竟成了仇恨基地，且多名局處首長出包，行政院長林全卻一聲不吭，他質疑，難道因為這些人都是總統蔡英文的人馬，所以林揆才無能為力處理？
唐德明指出，行政院早先製作的「不公義年金一定要改」eDM，嚴重撕裂社會，發言人徐國勇有無可推卸的責任，不料事情都還沒平息，林育卉又謾罵、詛咒軍公教警消。
而談及蝶戀花遊覽車事故剛出爐的的最新懲處時，唐德明說，就和外界預料的一樣，大官沒事、小官頂包，最該負起政治責任的交通部長賀陳旦，竟完全不必負責。
另外，唐德眀提到，挑起社會對立的行政院「不公義文宣」，林全雖強調不知情且不贊成負面語言宣傳，但處理結果只是悄悄下架而已；至於自稱帥過金城武、宋仲基的一百分國防部長馮世寬，一言一行嚴重打擊國軍士氣，林全院長也是連吭都不吭一聲。
「林全院長，你是只會包庇的院長嗎？」唐德眀好奇，難道是因為這些出包的政府官員皆為小英人馬，所以林才無能為力處理，進而讓政府永遠處於擺爛狀態？
(中時電子報)
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