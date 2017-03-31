擔心要坐牢？佛林願作證與俄關係換豁免
美國總統川普(Donald Trump)的前國安顧問佛林(Mike Flynn)，上個月中因為私下和俄國聯繫，甚至還誤導了白宮官員及副總統彭斯，而黯然辭職下台。然而日前眾議院、參議院情報委員會(Senate Intelligence Committee)以及聯邦調查局(FBI)，決定針對俄國干預去年的總統大選一事進行調查，佛林透過律師要求調查單位只要給予他豁免權，就願意出面作證和川普團隊和俄國聯繫的事宜，以協助調查。
據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導，引述知情人士的消息，退休三星中將佛林透過律師向3個調查單位表示，他願意接受關於川普競選團隊和俄羅斯關係的調查，但交換條件是他們必須讓他免於被起訴。而國會目前沒有接受這項的提議，因為他們仍在進行相關的調查，而且他們不確定佛林將提供什麼樣的證詞。
佛林的律師凱爾那(Robert Kelner)在周四晚間發聲明，不願就此正面回應，僅說他們確實有和國會討論讓佛林出面作證的事宜，但沒有說佛林將提供什麼證詞。不過凱爾那也表示：「在這樣高度政治化、獵巫環境中，任何接受法律顧問建議且理性的人，不會在沒有免於受到不公正起訴的保證下，回答相關問題的」，他還說：「佛林有很多故事可以說，而只要情況許可他也想說出來」。
以往檢調單位以提供豁免權為條件，來和證人交換證詞的情況很常見，因為證人要確保自己不會因自己的證詞而被起訴。雖然聯邦法律讓國會可以提供豁免權，但他們通常會和檢察官討論過後，才會給予豁免權，而且國會都會盡量避免任何會干擾聯邦調查的行為，因為在這起案件中，他們給予的豁免權會讓司法部完全無法起訴佛林。而司法部周四晚間拒絕對此事回應。
(中時電子報)
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