吳綺莉呼喚女兒回家 稱沒拿成龍一毛錢

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香港前藝人吳綺莉日前涉嫌恐嚇女兒吳卓林而被警方拘捕調查，她昨天會晤記者，含淚呼喚女兒回家。

大公報今天報導，吳綺莉在好友、前藝人翁靜晶陪同下見記者，澄清成龍的兒子房祖名沒有買屋給她，以及吳卓林出世前後都沒有拿過成龍一毛錢等。

談及她與女兒的問題，吳綺莉說，早在2015年就尋求香港社會福利署的專業人員協助解決，目前她希望媒體能給她空間處理與女兒的問題。

據報導，吳綺莉曾因女兒的學費透過中間人聯絡成龍，但「成龍直言一毫子（一角）吳綺莉都不會拿到」。

吳綺莉要求媒體不要作無謂揣測，給她空間，又說自己沒有家人，只有女兒，沒什麼比女兒對她更重要。

報導表示，吳綺莉否認自己有情緒問題，「只女兒出了問題」，她要想辦法解決，但承認自己對女兒的影響力很小。

吳綺莉說，目前女兒在她的朋友保護下，但她沒有聯絡女兒。翁靜晶則說吳卓林將會外出旅遊，並會住在吳綺莉的朋友家中。

吳綺莉含淚說，希望吳卓林回家。

據報導，吳綺莉從影時曾與成龍有一段關係，吳卓林為兩人所生，但成龍一直不接受和承認吳卓林。

最近幾年，吳綺莉與女兒不時鬧出新聞，包括吳卓林因母親酗酒而報警。吳卓林日前更報警，聲稱被母親恐嚇，其後吳綺莉到警署協助調查。1060331

(中央社)