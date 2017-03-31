香蕉園裡種大麻 即將收成被警查獲

高中肄業的19歲鄭姓男子因為曾在泰國旅遊時吸食大麻，在家中香蕉園裡種植大麻，44株大麻都已開花，昨晚遭台中市警方查獲，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

台中市警察局清水分局指出，高中肄業的鄭姓男子目前跟著祖父種植香蕉，去年3月份前往泰國旅遊，在夜店消費娛樂時，一時好奇，誤食大麻，得到短暫的興奮及迷幻效果。

警方表示，鄭男誤信網路傳言以為大麻可治療焦慮及厭食症，為舒緩身體長期不適，即在網路上搜尋種植大麻的知識與技術，並以香蕉園為掩護種植大麻。

警方調調查發現，身為家中獨子的鄭男，自國外網站以每顆新台幣250元購得大麻種籽後，即利用祖父的香蕉園以土耕盆栽方式種植50顆大麻種子，經過5週的栽種，順利栽活44盆大麻株。

警方昨晚前往台中市大里區當場發現這些大麻株已全數長出大麻花，警方說，若44株大麻株繼續成長，以1株約可收成100公克的大麻葉，以每公克新台幣1000元市價計算，價值超過440萬元。全案初訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。1060331

(中央社)