香蕉園裡種大麻 即將收成被警查獲
高中肄業的19歲鄭姓男子因為曾在泰國旅遊時吸食大麻，在家中香蕉園裡種植大麻，44株大麻都已開花，昨晚遭台中市警方查獲，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
台中市警察局清水分局指出，高中肄業的鄭姓男子目前跟著祖父種植香蕉，去年3月份前往泰國旅遊，在夜店消費娛樂時，一時好奇，誤食大麻，得到短暫的興奮及迷幻效果。
警方表示，鄭男誤信網路傳言以為大麻可治療焦慮及厭食症，為舒緩身體長期不適，即在網路上搜尋種植大麻的知識與技術，並以香蕉園為掩護種植大麻。
警方調調查發現，身為家中獨子的鄭男，自國外網站以每顆新台幣250元購得大麻種籽後，即利用祖父的香蕉園以土耕盆栽方式種植50顆大麻種子，經過5週的栽種，順利栽活44盆大麻株。
警方昨晚前往台中市大里區當場發現這些大麻株已全數長出大麻花，警方說，若44株大麻株繼續成長，以1株約可收成100公克的大麻葉，以每公克新台幣1000元市價計算，價值超過440萬元。全案初訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。