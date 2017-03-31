清明國道免收費時段 立委：時間太短

民進黨立委羅致政今天表示，清明連假國道免收費時間，是有史以來時數最短、最晚，希望後續連假，交通部能夠考慮回復過去較長的分流時數。

交通部日前公布清明節連續假期國道疏導措施，4月1日至4日，每天凌晨1時至5時免收費，免費時間較以往連假短。根據以往紀錄，高速公路局在清明假期實施的免收費措施，曾有前1日深夜11時至當天清晨5時或6時，也曾有過凌晨0時至清晨5時。

民進黨立委羅致政、施義芳、蔡易餘、黃秀芳、江永昌等人，上午在立法院召開記者會。

羅致政說，這次國道免收費，是有史以來時數最短、最晚，造成民眾困難，如果只有短短4小時免收費，從分流來看，反而會讓民眾擠在這4小時上高速公路，反而讓民眾抱著疲憊的身軀上路，增加危險。

他也擔心，晚上沒有上路的車，會不會就擠到白天來造成塞車，希望能夠調整免收費時段。

施義芳說，清明節過去每次返鄉人潮都很多，這次清明節如果沒比照春節、二二八從晚間11時至隔天清晨6時免收費，而是執意從凌晨1時至清晨6時，非常不合理，這個時間是人處於想睡的狀態，反而不安全，要調整讓人平安，希望交通部調整，讓人民有感便利。

與會的交通部國道高速公路局交通管理組長卓明君說，過去實施的清明輸運措施，曾經有到清晨6時，但發現有的民眾會提早掃墓，在民國102年就面臨塞車，因此103年提早到清晨5時結束，因為這段時段已經很多車，不鼓勵車輛此時繼續上來。

他說，過去清明節收假第4天，凌晨0時至1時，新竹、中部路段還是塞車，車隊是從前一天晚上持續北返，因此在擬定輸運措施時，這個時段不適合讓民眾在上國道。

卓明君說，對於立委的看法，將在清明連假後，對連假期間的車流狀況進行檢討。1060331

(中央社)