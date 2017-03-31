AlphaGo連勝人類全紀錄 4月首映

還記得Google人工智慧圍棋程式AlphaGo的人機世紀對弈？AlphaGo紀錄片將於4月21日在美國紐約的翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）首映，AlphaGo擺棋手黃士傑今天表示，「十分榮幸」。

Google旗下DeepMind公司開發的人工智慧系統AlphaGo去年3月與韓國圍棋天才李世石進行5場人機對弈，拿下4比1成績，都是由來自台灣的黃士傑負責在現場替AlphaGo擺棋。

AlphaGo紀錄片由寇斯（Greg Kohs）執導，長度90分鐘，將探討人機對弈並揭曉DeepMind團隊如何為快速演進的人工智慧科技測試極限。紀錄片將於4月21日在美國紐約的翠貝卡影展首映。

黃士傑今天在Facebook貼出AlphaGo紀錄片將首映的訊息，並表示「十分榮幸」，貼文發出4小時已獲近300人按讚；有網友留言道賀，也有人希望台灣或線上也可以看得到該紀錄片。1060331

(中央社)