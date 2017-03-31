想飛出地球 窺宇宙美景？太空旅行夢 明年可望成真

藍色起源公布太空旅行艙內裝照（圖/翻攝《SPACE.com》）

飛出地球、飽覽太空美景，在未來不是太空人的專利，而是人人都可花錢享受的旅遊行程！美國私人太空公司「藍色起源（Blue Origin）」近日公開太空旅行艙「載客版」內裝設計，創辦人說，預計於2018年提供載客服務。

景觀窗尺寸超出常規，讓乘客能飽覽太空美景（圖/翻攝《SPACE.com》）

根據《SPACE.com》網站報導，美國億萬富豪、亞馬遜公創始人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的私人太空公司「藍色起源」，近日發布太空旅行艙內部設計，圖片顯示，旅行艙內每個座位皆配有1公尺高、超出常規的觀景窗，讓旅客能欣賞太空極致之美；每張躺椅向後傾斜，讓旅客更能適應起飛，但事實上躺椅不是那麼重要，到一定高度後，乘客便會飛離躺椅，體驗太空的「失重」樂趣。

貝佐斯去年10月指出，「藍色起源」預計2017年底進行太空旅行艙試飛，2018年正式提供載客服務。《Science alert》網站指出，理所當然的，體驗太空旅行的價格不會太便宜，以10分鐘航程來說，價格約在10萬至20萬美元間。

(中時電子報)