想飛出地球 窺宇宙美景？太空旅行夢 明年可望成真
飛出地球、飽覽太空美景，在未來不是太空人的專利，而是人人都可花錢享受的旅遊行程！美國私人太空公司「藍色起源（Blue Origin）」近日公開太空旅行艙「載客版」內裝設計，創辦人說，預計於2018年提供載客服務。
根據《SPACE.com》網站報導，美國億萬富豪、亞馬遜公創始人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的私人太空公司「藍色起源」，近日發布太空旅行艙內部設計，圖片顯示，旅行艙內每個座位皆配有1公尺高、超出常規的觀景窗，讓旅客能欣賞太空極致之美；每張躺椅向後傾斜，讓旅客更能適應起飛，但事實上躺椅不是那麼重要，到一定高度後，乘客便會飛離躺椅，體驗太空的「失重」樂趣。
貝佐斯去年10月指出，「藍色起源」預計2017年底進行太空旅行艙試飛，2018年正式提供載客服務。《Science alert》網站指出，理所當然的，體驗太空旅行的價格不會太便宜，以10分鐘航程來說，價格約在10萬至20萬美元間。
(中時電子報)
文章來源：《SPACE.com》
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。