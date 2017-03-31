陸媒瞎曝竇靖童皈依佛門 網友嘲諷：沒童年嗎？

竇靖童穿著動漫《七龍珠》服裝，竟被媒體誤傳要皈依佛門。(圖/翻攝自南都娱樂周刊微博)

天后王菲縱橫歌壇20年，演藝圈地位難以撼動，不過如今一心向佛的她，已經逐漸淡出螢光幕，不過與謝霆鋒婚事仍是外界關注焦點，此外繼承她衣缽踏入演藝圈的女兒竇靖童，自然也成為鎂光燈追逐焦點，不過日前她現身機場時，竟然因為身穿一件衣服，被媒體傳隨母親腳步皈依佛門，沒想到居然是誤會一場，讓網友直呼扯翻了。

媒體超瞎報導，讓網友直呼「小編可能没什麼童年」。(圖/翻攝自南都娱樂周刊微博)

大陸媒體日前直擊竇靖現身機場，意指她身上衣服禪意味極濃，接著寫道「橘色T恤胸前和後背都貼有一個『悟』字，似乎是受媽媽王菲影響，對佛語也情有獨鍾吧」，但仔細一瞧她穿的是日本經典動漫《七龍珠》主角孫悟空穿的衣服，與佛教根本八竿子打不著關係，此報導一出笑翻所有網友，紛紛留言「小編可能没什麼童年」、「主人公悟空表示不服」。

(中時電子報)