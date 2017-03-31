兒少業務打散各單位 民團憂分工卻難合作

台灣兒童權利公約聯盟今天表示，兒少業務被打散到許多部會，使各單位變得「分工卻難合作」，因此呼籲政府能建立跨部會專責單位，統整兒少權益業務。

由13個民間團體共同組成的「台灣兒童權利公約聯盟」上午發表台灣兒童權利公約執行的替代報告，針對政府就兒童權利公約實踐現況的首次國家報告提出民間觀點和建言。

聯盟成員之一的台大中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心主任馮燕表示，面臨少子化趨勢，兒童的素質和生活品質更需要重視，而民間團體雖然已盡力維護各項兒童權益，但還有很多力有未逮之處，因此這次提出許多兒權議題，希望政府能有積極作為。

馮燕也提到，近幾年政府組織調整後，原本的兒童局被取消，兒少業務打散到許多部會，大家都只做自己單位的事，就像兒童在學校課業不佳，歸教育部管，但在家裡無人照顧生活起居和功課，又歸衛福部，使各單位變得「分工卻難合作」，因此呼籲政府能建立專責單位，統整兒童業務。

台灣兒童權利公約聯盟也提出幾點建議，除了針對兒少權利保障，設置跨部會專責機關外，也希望能健全兒少各項權益的數據資訊，並實踐兒少表意權，安置兒少時能實踐親屬優先的保護原則，並從校園飲食、毒品防治、網路沈迷等議題，積極捍衛兒少的健康權，同時通盤檢討國內少年虞犯和兒少司法制度，以保護輔導措施取代刑罰制度。1060331

(中央社)