美前國安顧問佛林提議作證 交換免起訴

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「華爾街日報」今天報導，自行辭職的白宮國家安全顧問佛林同意向調查俄羅斯和川普競選團隊之間關係的官員提供證詞，作為免起訴的交換條件。

法新社報導，根據「華爾街日報」（WSJ），佛林（Michael Flynn）向美國聯邦調查局（FBI）和參眾兩院情報委員會提出他的提議。

2016年總統大選擔任川普顧問的佛林透露曾與俄國駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）討論關於華府對莫斯科的制裁，誤導美國官員，上個月被迫辭去國安顧問。

根據「華爾街日報」，「還不清楚」佛林確實提出什麼樣的提議，但引述1名匿名官員的話報導，退役陸軍中將佛林尋求豁免起訴有潛在的「法律隱患」。

針對俄國是否為了幫助川普當選，而干預去年11月的美國大選，目前至少有4起不同的國會調查正進行中。（譯者：中央社陳昱婷）1060331

(中央社)