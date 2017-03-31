陸推垃圾強制分類 46城率先實施

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垃圾分類與資源回收在台灣實行多年，在中國大陸卻才剛起步。中國大陸官方30日公布實施垃圾分類制度方案，制定目標、分類類別、獎勵機制等內容，北京、上海等46個城市將率先上路。

中新網報導，中國大陸國務院辦公廳30日發布關於轉發國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部「生活垃圾分類制度實施方案」的通知，訂定2020年底生活垃圾回收利用率達35%以上的目標。

按官方計畫，2020年底前，一些重點城市城區將率先實施生活垃圾強制分類，包括直轄市、省會城市和計劃單列市。

這意味北京、上海、天津、重慶，以及5個計劃單列市大連、青島、寧波、廈門和深圳都在其中。

此外，中國大陸住建部等部門確定的首批生活垃圾分類示範城市也在這46個城市中，包括江蘇蘇州、江西宜春、河北邯鄲、陝西咸陽和西藏日喀則。

這項方案提出有害垃圾、易腐垃圾、可回收物3大分類，並要求今年底前制定並頒布辦法，細化垃圾分類類別、丟放、收運、處置等方面要求。其中，必須將有害垃圾作為強制分類的類別之一。

至於獎勵機制，正確分類的民眾有「兌換積分獎勵」，官方並鼓勵透過公開招標引進專業處理公司。部分地區可試辦定時定點分類收運，逐步減少固定垃圾桶。1060331

(中央社)