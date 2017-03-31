水患自主防災 雲林凝聚社區力

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水患自主防災自救救人，雲林縣凝聚40個社區力量，每當颱風來襲的深夜或清晨出動守護，降低颱風豪雨造成的損失。

雲林縣政府從101年度起推動水患自主防災社區輔導計畫，輔導易淹水地區的村里社區成立防汛守護隊，整合在地志工與資源，投入自主警戒、危險路段交通引導、協助弱勢疏散避難等。

經濟部水利署、雲林縣政府水利處、民政處及縣內40個水患自主防災社區代表等，在縣府一樓大廳舉辦成果交流座談，互相觀摩學習精進。

值得一提的是，民國105年尼伯特颱風來襲時，四湖鄉廣溝村邊陲一處人稱「四海一家」的榮民聚落，在狂風暴雨的夜裡，幸有廣溝村防汛守護隊前往關切，配合鄉公所預防性撤離，將行動不便、身體孱弱的老人家安全疏散，在地方傳為佳話。1060331

(中央社)