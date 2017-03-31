藍反前瞻建設條例付委 蘇嘉全召集協商

我要評比

行政院提出前瞻基礎建設特別條例草案原本預計今天在立法院院會報告事項中交付相關委員會審查，但中國國民黨立法院黨團在占領議場主席台，立法院長蘇嘉全將召集朝野協商。

報告事項中，程序委員會擬請院會將前瞻基礎建設特別條例草案交經濟、財政與交通委員會聯席審查。

不過，國是論壇結束後，約上午9時45分，10多名國民黨籍立法委員持標語，站上議場主席台及發言台，並喊「一兆好好花、百姓苦哈哈」、「假前瞻、真綁樁」等口號，要求應先辦10場公聽會、由6個常設委員會聯席審查，退回前瞻基礎建設特別條例草案等。

院會休息到上午11時30分，蘇嘉全辦公室發出朝野黨團協商通知，11時40分將研商議程相關事宜。1060331

(中央社)