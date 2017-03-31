新莊泰山區3路段 下月起路邊停車收費

新北市政府交通局為改善停車秩序、提升停車週轉率，公告新莊區天祥街92巷、壽山路及泰山區貴陽街，今年4月5日起納入路邊停車收費管理，收費時間為周一至五7時至20時採計時收費，每小時0元整，採半小時計費。

交通局表示，本次納入收費的路段因停車需求高，已陸續劃設汽車停車位供民眾免費停放，為避免停車位遭長期占用，及提升停車轉換率，讓公共停車格位能夠公平輪替使用，並讓更多有臨時停車需求的市民順利找到車位，日前交通局邀集相關單位現場會勘，獲得地方支持而納入收費管理。

交通局表示，該路段納入收費管理後，因有專人按時巡查停車狀況，如遇無牌車輛或廢棄車輛，將可立即通報相關單位處理，因此對於該路段的停車秩序與環境整潔相信將有很大的助益。為使民眾了解該路段停車位即將納入收費管理，已於明顯處設置收費告示牌，並採用夾單方式宣導。

(中時)