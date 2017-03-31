關心網路、工作壓力議題 台師大論文引用率冠軍

國圖被檢索前三名的學位論文。（林志成攝）

國內大學發表了非常多論文，對一般大眾有什麼用？國家圖書館分析發現，蔬菜、網路購物、農產品行銷及民宿等與社會民生相關的學位論文，成為105年民眾的的點閱焦點；此外，各大學104學年發表的學位論文，台師大稱霸全國，得到引用與下載率冠軍。

到今年2月15日止，國圖收錄全國142所大學的10萬7626筆博碩士論文資料，經大數據分析發現，105年讀者查詢次數最多的檢索5名依序滿意度、教育、行銷、運動、幼兒。

蔬菜、網路購物、農產品行銷、民宿、國內航空業、死刑、土壤液化、網路成癮、共享經濟、UBER等社會民生相關的學位論文，成為105年民眾的點閱焦點，而服務品質、購買意願、滿意度、人格特質、工作壓力、工作滿意度、客戶滿意度、品牌形象等相關議題的學位論文，也成為熱門電子全文下載的人氣指標。

此外，國圖針對104學年度（104年8月1日至105年7月31日）全國大學校院學位論文進行資料分析與統計，台師大學位論文稱霸全國，穩居引用與下載率冠軍；交通大學則榮登全國電子學位論文授權術冠軍寶座。

國圖統計出被104學年度學位論文引用最多的歷年碩博士論文，其中前3名分別為「幸福感來源與相關因素之探討」、「網路與真實人際關係、人格特質及幸福感之相關研究」及「遊憩區遊憩動機與遊憩認知間關係之研究」。

國圖館長曾淑賢表示，研究生或學者通常會針對目前社會狀況進行研究，從民眾點閱的熱門程度，可以觀察出一些現象，現在不少台灣人很想瞭解網路、工作壓力等方面的議題。

教育部終身教育司長黃月麗說，依照規定，碩博士論文紙本及電子檔都要送存國圖，但目前送存率是93％，一些大學未將碩博士論文送存，希望可以改進。

曾淑賢說，碩博士論文系統，每天有95萬人次查詢，對台灣社會的發展有不小影響，「如果那所被扣減5400萬元的大學（指台大）願意積極配合」，整體碩博士論文送存率就能從93％提高到99％。

(中時)