中市府空拍悶燒掩埋場 改變戰術搶救獲突破
台中市政府24小時全天候搶救南屯區文山掩埋場廢樹枝悶燒意外，透過挖土機翻挖並大量射水，已獲得重大突破，預計今天（31日）傍晚可完成全區翻挖射水；同時，也出動空拍機拍攝熱影像，確實掌握燃燒區域範圍。至於濃煙的鉛濃度問題，目前仍在空氣品質標準安全範圍內，暫無危險。
市府表示，這次廢樹枝自燃冒出濃煙意外自3月27日發生後，市府已連日全天候輪班灌水降溫，全力解決悶燒問題。包括人員24小時輪班投入現場，派遣水車、直升機、重機具、人力、消防車全力灌水降溫，並開挖及搬移至空曠處，確保不再復燃。
在環保、消防、義消等人員連日通力合作下，消防車加水帶中繼送水長達數公里。為加速撲滅進度，市府已改變搶救戰術，派出挖土機翻挖廢樹枝，同時間大量射水，已獲得重大突破，預計今日傍晚可完成全區翻挖射水。
消防局並出動空拍機拍攝熱影像，掌握燃燒區域範圍；加上環保局進行表層的覆蓋阻氧。各種措施多管齊下，悶燒情形預計明天可獲得控制。
此外，針對鉛濃度問題，環保局表示，鄰近意外地點的文山站、西屯站PM2.5中含鉛濃度分析，去年測值介於17.2 ng/m3至88 ng/m3間。雖然有監測車測得數值89.1ng/m3，仍在空氣品質標準1000 ng/m3安全範圍內。
(中時)
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