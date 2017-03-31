青農利用蕉園掩護 種大麻遭逮

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鄭姓青農向祖父學種香蕉，卻走偏路，利用果園試種大麻，50種子有44株存活。（王文吉翻攝）

警方估算，44株大麻市值超過440萬元。（王文吉翻攝）

鄭嫌利用祖父香蕉園種植大麻，44株全數已開出大麻花。（王文吉翻攝）

鄭姓平時於香蕉園工寮內，研究種植大麻的知識與技術。（王文吉翻攝）

鄭嫌於香蕉園的大麻盆栽，44株全數都已開大麻花。(王文吉翻攝)

台中清水警方繼破獲「草莓農兼種大麻」後，再逮捕鄭姓青農於祖父的香蕉園種植大麻。昨晚間專案小組前往大里區公園街一處蕉園搜索，一推開果園圍籬，就發現地上擺放數十盆大麻盆栽，而且植株健康，經清點共44株，全數已開出大麻花，鄭嫌訊後依毒品罪送辦。

警方調查，鄭嫌年僅19歲，高中肄業後跟祖父學種香蕉，他稱去年3月至泰國旅遊，在夜店娛樂時，好奇誤食大麻，得到短暫迷幻效果，認為大麻可治療焦慮及厭食症。

鄭嫌向警方表示，為舒緩身體不適，在網路上蒐尋種植大麻的知識與技術，並以香蕉園為掩護種植大麻，不料尚未收成，就被警方盯上而遭到逮捕。

警方指出，鄭嫌種植的大麻花，藥性比大麻葉更強，大麻株1棵約可收成100公克的大麻葉，以每公克1000元市價計算，44株大麻株，市價超過440萬元。

據了解，鄭嫌為家中獨子，他自國外網站以每顆250元購得大麻種籽，利用祖父的蕉園，以土耕盆栽方式種植50顆大麻種子，經過5週，有44盆大麻株存活。

案經清水分局專案小組報請台中地檢署謝怡如檢察官指揮偵辦，並會同霧峰分局聲請搜索票，執行搜索後當場逮捕鄭嫌，當場查獲44株大麻株、剪刀、澆水器、有機培養土等種植器具，訊後依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

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(中時)