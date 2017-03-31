清明連假春遊 台灣人最愛去這10個國家
清明連續假期是不少國人安排出國的好時機，而台灣人春遊又最愛去哪兒？從亞洲國家的短程旅遊，到美國長程旅遊都是國人熱門旅遊地，有旅遊業者公布「清明10大熱門旅遊地」，第一名非日本莫屬，第二名則是韓國，日韓旅遊仍當道。
根據易遊網旅遊商品銷售數據，統計出清明連假10大熱門旅遊國家，日本是國人的不敗首選，其次依序是韓國、香港、泰國、澳門、大陸、新加坡、菲律賓(宿霧)、印尼(峇里島)和美國。
熱門程度第1名的日本，近期適逢櫻花季開跑、日圓匯率佳，對於愛血拼的國人來說絕對是一大誘因，其中以東京、大阪最為熱門；排名第2的韓國，全球韓流盛行，再加上日前爆紅的韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》，劇中場景如蕎麥花田、銀水河勝地、德壽宮石牆路等成為影迷的必訪景點，也因此即便近日韓元匯率小漲，仍不減台人旅遊意願。
鄰近旅遊地港澳、與新加坡深受家庭親子旅遊喜愛，短天數旅行的港澳假期安排較為彈性，旅費也相對便宜；新加坡則可暢玩環球影城和樂高樂園，且氣候溫暖，較不擔心受寒問題。而泰國免簽優惠延至8月底，持續提升旅客前往泰國旅遊意願，是此次連假最熱門的東南亞國家。
排名國人熱門旅遊選項第5名的中國大陸，以有絕美峰牆之稱的張家界，和正值牡丹花盛開季節的洛陽最受歡迎。而對於喜愛安排海島渡假的旅客，以菲律賓的宿霧和印尼的峇里島行程最為熱門，分別位居第8、9名。
另特別的是，儘管大部份國人多以短程旅遊為主，但此次長程目的地的美國仍入榜，其中又以美西行程最受歡迎，可體驗雙樂園、大峽谷、賭城等豐富內容；4月初華盛頓特區也將迎來櫻花盛開季節，不少民眾特別安排賞花之旅，感受不同亞洲國家的櫻花景緻。
(中時電子報)
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