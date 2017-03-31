第一印象離不開紫薇！林心如吐藏22年真心話

林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角爆紅，談到「紫薇」，林心如也透露她的心聲。（圖／本報系資料照片）

女神林心如出道22年，以《還珠格格》中「紫薇」一角爆紅，劇中琴棋書畫、溫柔婉約形象深植人心，林心如給外界的第一印象總是離不開紫薇，不過林心如接受專訪，她直言「其實大家都被這個角色蒙蔽了」，透露自己其實是男孩性格，又有點沒耐心，但自從林心如生下女兒後，逐漸有變化，不僅每天都被磨出一點耐心，有了最大改變：「更愛這個世界了」。

林心如演技精湛，演出多部叫好叫座的戲劇，以演員出道的她，擁製片人、出品人等角色，並在今年升格當新手媽媽，林心如接受《新京報》專訪提到，當時還是新人的她，還沒充分體會到演戲的樂趣，直到參與《鹿鼎記》飾演建寧公主，由於角色個性與她相符，也讓林心如演得很過癮。

不過在2005年，林心如突然覺得找不到工作樂趣，感覺演員就是例行公事，她明確知道哪些角色怎麼演觀眾會喜歡、導演會滿意，但林心如卻「感覺自己就像一個機器人」，直到擔任製片人、出品人後，林心如才再找回當演員的幸福感「演員就是很存脆把精力放仔表演上，可以帶來很多動力」。」

而現在林心如升格當媽後，自己也有些微變化，曾透露有點沒耐心的林心如，也被寶寶磨出耐心，呵護女兒的她，自認目前離開寶寶最久就是3天2夜是極限，林心如言談中藏不住滿滿母愛。

(中時電子報)