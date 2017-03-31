台大論文案學界4訴求 陳良基這樣回應

台大學術倫理案審議結果出爐，但學界質疑聲浪仍多，並於今天向科技部提出包括刊登期刊撤稿等 4點要求，科技部長陳良基說，將由校方進行，並盼學術研究勿受政治力干涉。

科技部和教育部昨天公布台大論文案審議結果，其中，科技部調查18篇論文中，有 7篇涉及違反學術倫理，並針對台大教授郭明良等 8人進行處分，又以郭明良停權10年、追回研究主持費新台幣154萬餘元最重。

但全國教師工會總聯合會仍對審議結果有意見，針對教育部審議認為台大校長楊泮池雖未違反學術倫理，但有過失責任，全教總認為應用最高標準自我要求，辭職下台負責。

學界自去年11月起也發起具名連署活動，包括中央研究院基因體研究中心研究員阮麗蓉等人啟動臉書社團「對科技部，你沒有沈默的權利」，約有2931人參與，並於今天向陳良基遞交「匡正學術倫理風氣」連署書。

阮麗蓉會中提出 4點聲明，並要求科技部應盡快解決，包括針對楊泮池在掛名造假論文排序是否合宜問題，有待台大進一步調查說明；除對第一作者及通訊作者懲處外，科技部應說明相同領域共同作者責任，以及研究計畫共同主持人的相關責任。

另外，造假論文應盡快請刊登期刊撤稿，勿繼續混淆視聽；科技部新設「誠信辦公室」是否如美國研究誠實辦公室（ORI）具司法調查權，否則形同虛設。

陳良基回應表示，今天是以沈重和痛心的心情接受陳情書，並重申會秉持「積極改變、勇敢處理」的態度處理，希望從制度面著手，重新導正、形塑學術界良善研究風氣。

他說，誠懇期盼學術研究為專業自主範疇，不要受到任何政治力干涉，因為科學人講究的是科學辦法和科學證據，他贊同這些發起連署的學者朋友們，作為一個研究人員講究的就是「誠實」，科學研究成果才能獲得社會大眾的肯定。

對於連署書4點要求，陳良基也回應說，科技部對於所有相關掛名著作的基本規範有審查基本原則；同時也有進一步追查針對楊泮池掛名部分爭議，並要求楊泮池提交口頭或書面陳述報告；至於造假論文則牽涉當事人任職機關，多由任職機關（學校）進行更正及撤稿，科技部內部現在對此也在進行相關研議；調查權方面會參照國外經驗辦理，必要時可和法務部配合。

陳良基說，學術研究本就是探索未知，必須允許失敗，也期盼不要發生類似哥白尼「日心說」事件，強調不希望受到政治力干涉學術倫理該有的自律，自己作為政務人員就是對全民負責。1060331

(中央社)