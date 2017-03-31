邵族拉魯島求巫儀式 日月潭遊艇暫停出航

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邵族明天將登日月潭拉魯島進行求巫儀式，為尊重原住民傳統文化，日月潭碼頭將封閉，所有載客遊艇暫停出航直到儀式完成。

日月潭國家風景區管理處今天表示，邵族明天將產生新任「Shinshii先生媽」邵族女祭司，候選人明天搭乘小船，登聖地日月潭拉魯島進行求巫儀式，配合南投縣政府協調南投縣渡船遊艇商業同業公會結果，暫定明天上午9時到中午12時封閉日月潭碼頭禁航。

日月潭管理處指出，南投縣渡船遊艇公會會員所屬的138艘遊艇船東尊重原住民傳統文化，同一時間配合儀式，不載遊客出航直到求巫儀式有結果，也呼籲遊艇業者提早向約定搭乘包船、班船的遊客、團體、旅行社溝通說明。

日月潭管理處說，求巫儀式完成時間無法明確掌握，封閉碼頭禁航無確切開放時間，遊客是否改變搭船行程，或直接退費，業者應事先向遊客清楚解釋，以免產生不必要旅遊糾紛，以維護日月潭旅遊品質與秩序。

日管處表示，邵族新任Shinshii候選人登拉魯島求巫，是邵族近年最重大傳統信仰儀式，日管處成立以來相當尊重邵族傳統文化，更希望為邵族盡一份心力，明天祭儀期間將出動公務巡邏艇，在拉魯島水域加強維持祭儀秩序，並在公有4大碼頭派員宣導、管制進出，提供儀式所需的平靜水域。1060331

(中央社)