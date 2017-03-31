周渝民古裝扮相 喻虹淵誇老公是美男

35歲演員「仔仔」周渝民官網公布新戲「烈火如歌」宣傳照，古裝扮相曝光，結婚1年多的老婆喻虹淵在社群網站臉書（facebook）大讚「美男」，直呼「很仙、很美、也很媚」。

仔仔和小6歲的喻虹淵拍攝電視劇「痞子英雄」結緣，劇中喻虹淵是周渝民的女神。喻虹淵去年8月產下女兒，夫妻倆作風低調，很少公開曬恩愛。

周渝民拍攝中國大陸古裝劇「烈火如歌」，飾演功力卓越、容顏絕美的雪衣王「銀雪」，改編作家明曉溪同名小說，由電視劇「三生三世十里桃花」幕後團隊打造，周渝民與大陸演員迪麗熱巴、張彬彬及劉芮麟攜手合作。

日前周渝民官網公布3張宣傳照，喻虹淵昨天在臉書稱讚「是美男，好仙，跟女主角比美了，可以感受到製作團隊的用心，祝福烈火如歌拍攝順利，精彩萬分，期待、加油」，力挺老公新戲。

粉絲留言說，「從流星花園到現在實在沒什麼改變，天然帥，什麼造型都適合」，喻虹淵回「有變更帥啦」；有人稱讚「男主角的原配最美最可愛啦」，喻虹淵笑稱「這應該是我老公的真心話才對」；也有粉絲喊話想看喻虹淵古裝扮相，她說，「我只能暫時當觀眾了」。1060331

(中央社)