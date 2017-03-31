馬偕醫院遭爆死人錢被A 同家殯葬業者把持多年
知名醫學中心馬偕醫院遭週刊踢爆，被殯葬業者侵吞超過數百萬元冰櫃使用費，同家葬儀社從2002年開始就把持馬偕台北院區安息室，而這些被侵吞的費用原本該要納入馬偕醫院員工的福利金，且該家業者雖然被多次檢舉短報金額，但馬偕醫院似乎不以為意。
據《鏡週刊》報導，馬偕醫院台北院區安息室從2002年開始就遭同間葬儀社把持，投訴人表示，這間葬儀社每1、2年就改一次名字，但其實老闆都是同一位。且核對帳冊發現，從2007年到2013年，「尊X人本」葬儀社短報給馬偕的冰櫃使用費就高達414萬，但這些金額僅是冰山一角。
據報導，馬偕台北院區和淡水院區皆由同一間葬儀社把持。醫院冰櫃由「尊X人本」代為管理，業者用「多收少報」的方式來侵占款項，經年累月下來累積龐大金額，期間這些短缺的金額原本要納入馬偕醫院員工的福利金，結果卻被侵吞。且該家葬儀社多次被人檢舉短報金額，但馬偕醫院卻不以為意，讓人不解馬偕獨厚該家葬儀社的做法。
(中時電子報)
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