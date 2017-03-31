MLB》場中球員全裝死？大聯盟奇景

一大群蜜蜂入侵球場，投捕、打擊球員與主審都趕快趴在地上，持續約20秒，感覺就像是「裝死」遊戲。(翻攝MLB推特)

大聯盟熱身賽今天出現奇特的一幕，洛磯與教士之戰，比賽地點在亞利桑那州，9局上有一大群蜜蜂來襲，徘徊在本壘板附近，包括投捕、打擊球員與主審都趕快趴在地上，持續大約20秒，讓場邊主播驚呼：「天啊，我從來沒看過這奇景！」

不過還好，過了不久，這群蜜蜂群聚到場邊的麥克風，比賽恢復進行，洛磯終場以10比5擊敗教士。其實比賽中發生蜜蜂版的「蟲蟲危機」，2009年的教士主場就發生過，當時是面對太空人，同樣在9局上發生蜜蜂亂入，直到養蜂專家救援，才解除危機，比賽延遲20、30分鐘。

(中時電子報)