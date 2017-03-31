318太陽花無罪主要理由 符合公民不服從
「318太陽花學運」佔領立法院案，台北地方法院審理後，合議庭判決無罪的主要理由，採信黃國昌等人抗辯，認定本案符合「公民不服從概念」，抗議服貿協議立法行為，動機、目的都與公眾事務有重大關聯；縱使有檢察官起訴指稱號召他人進入立法院的行為，但相關意見表達並不具實質違法性，屬有正當理由，且不是惡意暴力攻擊行為。
318案檢方是依煽惑群眾佔領立法院的煽惑他人犯罪」、立法院正門前滋擾案及對執行驅離警員妨害公務罪、侮辱公署罪等罪名起訴。根據北院提供的判決新聞資料，合議庭認定這些罪名不成立的理由，是認為黃國昌等人發表言論時，早有民眾翻越圍牆進入立法院議場，他們的言論並未涉及煽惑他人犯罪。
本案起因張慶忠在立法院內審查服貿協議情事，確實引發各界批評抗議，審酌國內外學說和實務見解，「公民不服從」的要件，包括抗議對象是與政府或公眾事務有關的重大違法或不義行為、須基於公共利益或公眾事務的目的、抗議行為須與抗議對象間具有關聯性、須為公開及非暴力行為，及有必要性、適當性和狹義比例原則等7個要件。本案符合「公民不服從」的概念，佔領立法院的行為，具有正當理由。
有關妨害公務部分，部分群眾的行為，並不是以毀損立法院權力地位為唯一目的，沒有侮辱公署犯意；有的主觀上是認為政治性意見表達遭警方不當阻擾，在警方驅離時的推擠行為，不是出於妨害員警執行勤務的惡意，沒有妨害公務的犯意。
(中時)
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