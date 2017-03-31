毒蟲醫院前隨機搶人 警搜旅社逮人
43歲楊姓男子日前在台北市萬華區台大醫院北護分院前，騎機車隨機行搶，得手新台幣9000元，隨即逃逸無蹤，警方調閱百台監視器錄影畫面，循線在桂林路某旅社內逮捕楊男。
台北市警局萬華分局調查，楊姓男子因缺錢花用，28日騎著偷來的機車，在內江街台大醫院北護分院前尋找目標下手，眼見一名50歲范姓被害人，因身體不適準備步行走入醫院，他立即趁隙搶走皮包逃逸。
楊男將現金9000元拿走，皮包其他物品則隨意丟棄，並一下子就把錢花光，警方連夜分析調閱百餘支監視器錄影畫面，鎖定犯嫌車輛及逃逸路線，鎖定楊男身分，但苦於楊嫌居無定所難以查緝到案。
警方研判犯嫌會選擇台大醫院北護分院是有地緣關係，應在附近出租旅社居住，查訪所有旅社賓館，探詢到楊男租居在萬華區桂林路某間旅社內，立即前往查緝逮人，並起獲海洛英等毒品，訊後依搶奪、竊盜及毒品等罪嫌把人移送法辦。1060331
(中央社)
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