6成美國人不滿川普 卻肯定他處理經濟
美國媒體所做的民調顯示，大多數美國民眾不滿總統川普上任兩個多月來的整體表現，但至少在一項重大領域保持樂觀，即川普對經濟的處理。
美聯社報導，據美聯社及NORC公共事務研究中心（AP-NORC Centerfor Public Affairs Research）的一份新民調顯示，近6成受訪美國民眾不滿川普的整體表現，也有約6成的人認為美國走往錯誤方向。這份民調製作時正值共和黨推改良版健保大失敗之際。
但民調也顯示，川普在常為總統施政成敗一大重要指標的經濟上卻有亮點。50%受訪者滿意川普的努力，48%的人不滿，正反幾平分秋色。
整體而言，僅42%受訪美國民眾對川普的總統表現感到滿意，不滿者則有58%。以一個新手上路的政府來說，相較過往，這是個罕見的可憐數字。
對照以往，歐巴馬剛上任兩個月的蓋洛普（Gallup）民調，滿意度是60%，小布希也有超過50%的滿意度。據蓋洛普所做的川普民調，滿意度低於40%。
美聯社及NORC民調也顯示，共和黨人對川普的滿意度仍遠高於不滿，僅1/5的受訪共和黨人表示不滿意川普的表現，無黨派的獨立民眾有6/10表示不滿意。
有56%的受訪者形容美國的經濟為良好，43%的人則說不佳；相較1年前即2016年4月美聯社及NORC的民調，當時僅42%的受訪美國民眾認為經濟良好。
不過有62%的受訪者表示，美國正走往錯誤的方向，僅37%的人認為方向正確；近2/3的共和黨人認為國家的方向正確，但僅1/3的無黨派獨立受訪者與1/5的民主黨人持相同看法。（譯者：中央社陳亦偉）1060331
(中央社)
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