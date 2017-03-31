學運案無罪 黃國昌：肯認公民精神行動

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因318太陽花學生運動遭起訴但一審獲判無罪的時代力量籍立法委員黃國昌今天表示，判決從憲政民主高度，肯認公民精神與行動，並請大家注意323行動與411行動判決。

3年多前太陽花學運期間，黃國昌、學運領袖林飛帆與陳為廷等人涉犯妨害公務等罪遭起訴；台灣台北地方法院審結做出無罪判決，全案可上訴。

台北地檢署民國104年2月10日偵結反海峽兩岸服務貿易協議抗爭（太陽花學運）衍生3案；318占領立法院，起訴黃國昌、林飛帆與陳為廷等22人；323攻占行政院，依侵入住宅、毀損、煽惑他人犯罪等罪起訴學生魏揚等132人；411路過台北市政府警察局中正第一分局，起訴學生洪崇晏等4人。

黃國昌在社群網站臉書（Facebook）發文表示，感謝所有參與的夥伴與支持的朋友，也感謝過去2年多來，在法庭上不斷闡述這個運動具有憲政意義的義務律師團。1060331

(中央社)