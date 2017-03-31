台中車站百年慶 邀民眾上鐵道聽音樂

台中火車站舊站體今年適逢落成100年，台中市政府31日與台灣鐵路管理局說，將舉辦百年慶活動，15日及16日的綠空鐵道音樂市集，民眾可體驗難得一見的鐵道音樂會。中央社記者郝雪卿攝 106年3月31日

台中火車站舊站體今年適逢落成100年，台中市政府今天與台灣鐵路管理局說，將舉辦百年慶活動，15日及16日的綠空鐵道音樂市集，民眾可體驗難得一見的鐵道音樂會。

今年是台中火車站舊站體落成100年，台中市政府和台灣鐵路管理局上午舉辦百年慶活動記者會，由台中市副市長林陵三、台中市文化局長王志誠、台鐵局副局長鐘清達、台中運務段長蘇鎮霖、台中火車站站長葉仁和、市議員李中、江肇國、邱素貞共襄盛舉，為車站切下百歲生日蛋糕，場面熱鬧。

系列活動今天先登場的是余如季大師攝影展，4月8日及9日有鐵道小旅行及鐵道文化講座，4月15日及16日有綠空鐵道音樂市集，帶民眾體驗史無前例的鐵道音樂會。

林陵三表示，舊站是第二代車站，已歡慶百年，第三代車站也已啟用，這是「代代相傳」，搭配市府推動中的大台中車站計畫，將帶領台中再創百年榮景。

王志誠表示，活動中將邀請歌手演唱100年來與火車站相關的歌曲；其中最特殊的是於兩個月台上搭舞台，讓民眾在鐵道上、月台上看表演，這將是史上頭一遭。

鐘清達指出，第二代車站1995年就被內政部列為古蹟，依文資法相關規定，應整修活化再利用，台鐵已將車站、月台、倉庫群等歷史建物、古蹟地區整合規劃為鐵道文化園區促參案，未來會招商，責成廠商依照規定整修，配合市府規劃構想，共同實現，讓車站不再只是旅客進出的地方，也是生活的地方。1060331

(中央社)