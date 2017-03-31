愛到最高點竟喀了 醫師：趕緊就醫

台中市一名20多歲男子日前神情尷尬前來台中醫院求診，泌尿科醫師孫宏舜表示，原來患者在做愛過程中突然傳來「喀」的一聲後就軟掉了，這就是陰莖骨折，最好趕緊就醫。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月31日

台中市一名20多歲男子日前神情尷尬前來台中醫院求診，泌尿科醫師孫宏舜今天說，原來患者在做愛過程中突然傳來「喀」的一聲後就軟掉了，這就是陰莖骨折，最好趕緊就醫。

孫宏舜表示，這名男性由年輕女子陪伴前來急診就醫，神情尷尬、支支吾吾的說不清病情，並指明要請泌尿科醫師幫忙「看」一下，他即刻趕到後，先好好安撫病患情緒，再請病患說明緣由。

「做愛做的事，做到一半聽到喀的一聲，瞬間腦筋完全空白，整個軟掉，真的有聽到喀的一聲」，孫宏舜說，病患一直不斷的強調這段過程，他檢查後，發現患者陰莖外觀尚無明顯變化，還算是幸運的例子，之前曾收治過另一名患者，整個陰莖瘀血變形，疼痛不堪，腫得像日本茄子。

孫宏舜表示，造成陰莖骨折的原因都是特別的性姿勢，例如俗稱的「女上男下」或「火車便當」，很容易因為動作太激烈或沒控制好力道，有可能讓男性的生殖器「喀」的一聲折斷，這在醫學上的名詞稱為「陰莖骨折」。

治療方式可分為手術治療及保守治療，孫宏舜說，如果陰莖明顯變形，手術治療是黃金準則，因為能夠及時控制出血，清除血塊血腫，並縫補白膜上的裂口，一般手術6個月後患者即能康復，並不會影響勃起及性生活。

至於保守治療則包括冰敷、熱敷並合併抗生素及止痛藥等方式，孫宏舜認為，如果陰莖明顯變形就不建議保守治療，因為手術治療仍是黃金準則，陰莖骨折有時說發生就發生，而且任何男性皆有可能，預防方式是在做愛時切忌高難度動作，以避免樂極生悲，重要的是不幸發生後要立即到醫院求診，不要因害羞而延誤病情。1060331

(中央社)