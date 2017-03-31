高若想被判拘役20天 教育部：4月底公布兼任助理辦法

我要評比

政大社會所學生高若想之前為了抗議兼任助理問題，在教育部高教司專門委員王淑娟頭上捏破雞蛋，法院判決拘役20天。教育部高教司長李彥儀表示，希望高若想從這個事件得到經驗，透過理性、公開程序來討論公共議題，不要用其他行為或行動。

李彥儀說，過去的兼任助理相關辦法被批評為「太空泛」，高若想事件後，教育部和勞動部進行修訂，重新界定學習範圍，前後總共開了10次會，高若想以學生代表的身份參與其中，修訂後的辦法預計4月底公布。

關於這項判決，王淑娟不回應，高若想則手機關機。

(中時)