鹿港龍山寺五門門神將修復 數位神仙代班
國定古蹟鹿港龍山寺五門門神彩繪斑剝、掉色嚴重，文化資產保存中心投入搶救，計畫進行進行加固、黏合等修復作業。彰化縣文化局今天辦理「鹿港龍山寺五門門神彩繪修復」擲筊，請示觀世音菩薩後，擇定4月12日辦理門神修復退神儀式，修復期間將由文資中心數位複製的「職務代理神」代班。
文化資產保存研究中心主任李麗芳表示，鹿港龍山寺五門門神彩繪出自鹿港在地彩繪藝師郭新林之手，1960年代完成，人物畫風筆觸細膩，屬泉州古典傳統風格。包括韋馱、伽藍、四大天王、兩拱門的「加冠晉祿」及「富貴進爵」門神，無論從美感或是文化資產的角度，都是國寶級。
五門門神彩繪因風吹日曬，出現顏料掉色、剝落，所有人看了都不捨文化珍寶沒受到應有重視，地方疾呼再放下去，不敢想像，企盼專業投入，建立國家修復的典範。
文化資產保存研究中心從去年就積極著手準備修復的基礎作業，以紅外線監測調查，門神彩繪劣損部分也先採水溶性黏著劑加固黏合，避免持續劣化，到地方舉辦座談會，取得修復作業的共識。
彰化縣文化局也在去年8月10日將龍山寺五門十扇指定為一般古物，這次擇定良辰吉日並遵循古禮辦理門神退神儀式，請門神「暫時休息」，將門扇卸下，運到文資局文資中心進行加固與黏合等修復作業。
李麗芳表示，每次修復以一對門神為限，修復期間由文資中心數位複製「職務代理神」代班，陸續完成十扇門神修復，重現郭新林大師的門神彩繪風華！
(中時)
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