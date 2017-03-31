伍茲名人賽搞神秘 出席記者會卻不確定是否參賽

伍茲會出席美國名人賽記者會，卻不確定是否參賽。(美聯社資料照)

美巡「4大賽」年度首戰美國名人賽，即將在下周四(6日)晚上在奧古斯塔高球俱樂部開打，前球王伍茲被排在賽前記者會的採訪名單中，卻還沒確定是否參賽，與大家在玩「猜猜看」遊戲。

美國名人賽大會31日一份新聞稿指出，伍茲將在下周二出席賽前記者會，接受媒體採訪。

一般來說，通常會參賽的選手才會排在賽前的採訪名單中，既然伍茲下周二會接受出席記者會，理應會參賽才對，可是目前為止，他還沒報名參賽。

美國名人賽與其他比賽不同，選手可以在賽前到奧古斯塔球場下場練習1、2次後，再決定是否參賽，理論上沒有限定一定要在開打前幾天報名截止，也就是說，伍茲可以過幾天再決定是否參賽。

伍茲去年12月世界挑戰賽休養15個月後復出，今年1月農保公開賽淘汰後，2月初參加歐巡杜拜沙漠菁英賽，首輪揮出77桿，次輪打到一半因背部痙攣退賽，再度進入傷兵休養狀態。

伍茲生涯贏得14座大賽冠軍，包括4座美國名人賽，其中1997年為生涯第1座4大賽冠軍。

(中時電子報)