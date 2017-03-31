台中古蹟車站慶百歲 鐵道音樂會來慶祝

採後期文藝復興建築風格的台中車站第二代站體，1917年3月31日竣工，4月將舉辦百年慶活動，包括小旅行、講座、市集和音樂祭等活動。（黃國峰攝）

特別的是將在月台間架設舞台，帶民眾體驗史無前例的鐵道音樂會。（黃國峰攝）

台中車站第二代站體，4月將舉辦百年慶活動，台中市副市長林陵三（左三起）、台鐵局副局長鐘清達等貴賓，一起切下百年生日蛋糕。（黃國峰攝）

台中火車站第二代站體100歲了，台中市府與台灣鐵路管理局推出百年慶活動將在4月登場，台中古蹟車站月台間將架設搖滾舞台，在鐵軌上推出史無前例的鐡道音樂會。副市長林陵三在31日表示，將進一步規劃綠空廊道，成為翻轉中區的軸線。

主辦單位今天舉辦記者會，由文山國小舞獅團表演「醒獅慶百年」、愛琳幼兒園小朋友帶來可愛逗趣的「鐵路號誌旗舞」，現場熱鬧滾滾。林陵三與台鐵局副局長鐘清達等人一起切蛋糕共慶台中車站百年生日。

林陵三致詞表示，第一代台中火車站於1905年完成，台中過去百年來的政治、宗教及經濟活動都起源於台中車站；1917年落成的第二代站「台中驛」完整保存至今；去年10月高架化完工的則是第三代車站，代表代代相傳。市府將再從帝國製糖廠到演武場規劃作為綠空廊道，成為未來翻轉中區的軸線。

鐘清達則指出，台中與台灣鐵道的發展有密切的關係，西部縱貫線最後完成的一段工程於1908年在中部地區完成。台鐵將配合市府的城中城再生計畫，推動台中舊站區的活化再利用，再重現台中車站的百年風華。

台中市府文化局長王志誠則表示，百年慶活動由台中知名糕餅業者陳允寶泉贊助， 4月8日至9日將推出城中城冒險、中區行動廚房及鐵道之旅等3大主題小旅行的「鐵道小旅行」，在全安堂台灣太陽餅博物館舉辦「鐵道文化講座」。

值得一提的是綠空鐵道音樂祭將於4月15日及4月16日晚間移師台中古蹟車站舉行，在月台中間架起搖滾舞臺，邀請樂團演出，讓民眾體驗史無前例的鐵道音樂會。

(中時)