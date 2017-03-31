5年來最低成長 華為去年淨賺1632億

大陸知名通訊商華為，去年淨利為1632億台幣。（圖/中新社）

據路透社（Reuters）報導，知名大陸手機製造商華為公布去年財報，由於面臨本土品牌強勢競爭，去年是繼2011年來最低幅度的成長，淨利成長0.4%、收在371億人民幣（約1,632.8億台幣）。近年來在全球市場急起直追的華為，已成為僅次於蘋果（APPLE）和三星（Samsung）之後，全世界第三大的手機製造商。但後起之秀也讓華為不敢大意，包含OPPO與Vivo等品牌崛起，都讓這個手機霸主芒刺在背。全球收益總計有5,216億人民幣（約2.3兆台幣），較前年（2015）小幅下滑3個百分點，一共賣出1.39億台手機，佔全球智慧手機市場的29%。

於1987年在深圳登記成立的華為，創辦人是任正非，最早的註冊資本僅2.1萬元、員工14人，是一間代理香港公司的經銷商。而在1994年推出自製的交換機起，從農村市場起家，開始站穩大陸國內的市場，並開始朝向通訊、無線傳輸和手機領域邁進，成為易立信（Ericsson）、思科（Cisco）等國際大廠的對手。並在網路泡沫化後獲得國際注目，加上大陸官方各種對外投資與援助項目，不僅讓華為有更寬廣的市場與通路，更成功在智慧手機等產品上，以價格和規格力抗蘋果與三星的「壟斷」。

先前英國財政大臣喬治·奧斯本（圖左）訪問中國，前往深圳拜訪華為創辦人任正非（圖右）。（圖/新華社）

「水能載舟、亦能覆舟」當初以低價高規格吸引市場佔有率的華為，如今也將面對後起之秀的競爭，小米、OPPO和Vivo也逐漸刮分大陸國內與全球市場，讓華為的利潤也逐漸縮水。不過華為與任正非都不是省油的燈，4G讓他們的通訊設備銷量大漲24%、獲利2,906億人民幣（約1.28兆台幣），即將問世的5G系統，將成為華為勢在必得的項目之一。

(中時電子報)