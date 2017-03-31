年金改革 林萬億：黨團以年改會版為基礎
負責年金改革的行政院政務委員林萬億今天表示，民進黨立法院黨團同意，黨團會對年金改革辦本提出黨團版，但會以總統府年金改革委員會的決議做提案基礎。
林萬億上午到立法院參加民進黨立法院黨團大會，在會中針對行政院版本的年金改革進行報告，並聽取黨團立委的意見，這一場會議一坐就是2個小時。
林萬億會後受訪表示，今天是來向立委說明年改會對公教人員年金改革的結論，供黨團立委參考，民進黨團同意黨團會提黨團版，但會以年改會決議做提案基礎。
媒體提問，是否有立委意見不同？林萬億說，沒有這樣的說法，立委有不同的選民結構與代表性，對於某些議題可能有不同說法，各自立委對條文有自己的看法，立法院審查時再處理，黨團支持以年改會結論為基礎。
媒體問到，會不會擔心年改會決議，在立法院的委員會討論時被修改？林萬億說，立法院是多元民主政治場域，沒有一個人可以預告任何版本就是最後的結論，接下來還要面對不同的政黨，也不只有民進黨，還要面對不同政黨的意見，都尊重立法院的決議。
媒體追問，18%改革是否被質疑砍太少？林萬億說，沒有說砍太少的說法，減少18%比例的時間上有些個人意見與看法，但對於砍的額度沒有意見。1060331
(中央社)
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