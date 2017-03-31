台北龍舟賽報名開跑 分組獎金最高40萬

我要評比

台北市體育局今天說，「2017台北國際龍舟錦標賽」已開放報名，期限至4月7日止，總獎金達新台幣300萬元，其中大型龍舟公開混合組、大型龍舟公開男子組最高可達40萬元。

體育局表示，市府舉辦的「2017台北國際龍舟錦標賽」自3月20日開放報名後，大型龍舟及小型龍舟公開混合組正取隊伍已額滿，目前大型公開男子組、大小型公開女子組還有名額，高中職組及常青組不限隊伍數。

體育局說，台北龍舟錦標賽報名期限至4月7日下午5時截止，尚未報名的隊伍可把握最後時間，蒐集隊員等基本資料，儘速至活動網站報名。

「2017台北國際龍舟錦標賽」總獎金達300萬元，其中大型龍舟公開混合組、大型龍舟公開男子組最高可達40萬元，另外也提供參賽補助金。

隊伍開幕典禮符合出席人數，並順利完賽，會依場次發放補助金，大型龍舟公開組每場補助5000元，依參加場次累進，最多發給參賽補助2萬元；自備舵手小型龍舟公開組隊伍發給每場補助3000元，最多可發給參賽補助1萬2000元，鼓勵民眾踴躍參加。

體育局表示，龍舟練習訂於4月19日開始，網路預約從17日開放，不開放現場登記，需要練習的隊伍可自行上網登記預約，有關活動報名、練習登記事項，可至「水岸台北2017端午嘉年華」活動網站查詢。1060331

(中央社)