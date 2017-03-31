母愛戰勝死神 肌萎勇士張恆鈞活破極限

肌萎勇士張恆鈞今天有數百學弟妹為他慶祝30歲生日，恆鈞不僅要快樂的活下去，因為母愛的滋養，讓他有繼續和死神奮戰的勇氣。

張恆鈞在5歲時被判定罹患肌肉萎縮症，醫生判定他活不過18歲；為了活下去，他在18歲那年氣切，換來較順暢的呼吸，於是他認真的走他人生的道路，就讀師大附中、高雄師大數學系。

30年的歲月，每一天對張恆鈞都是極大的挑戰。一早就仰賴母親陳台秀幫他消毒、抽痰、管灌牛奶食物等，維生呼吸器跟著張恆鈞，一旦碰到停電，氧氣筒和緊急發電機就成主宰了他生命的關鍵。

「恆鈞熱愛生命、他有堅強的求生意志」陳台秀說，孩不放棄的求生意志，她無時無刻陪伴，看著恆鈞向生命的極限挑戰。

陳台秀被孩子的毅力感動，無悔的照顧陪伴，只是因承受龐大的壓力和過勞，罹患憂鬱症、肝功能異常還有胃潰瘍等，體力已難負荷繁雜的醫護工作。

恆鈞感受到媽媽的辛勞，他也用自己的方式為媽媽分憂解勞。恆鈞在網路為媽媽購買維他命、購買家電用品，甚至是媽媽的貼身衣物等，以免隨時忙於照顧他的母親還要外出採買，無形中也為媽媽節省時間。

感受到母親的辛勞付出，想要擁抱媽媽，恆鈞肌萎無力，於是他渴求每晚就寢前，母親要擁抱他、親吻他，讓他擁愛入睡。

過30歲的生日，這一天，恆鈞受邀返回母校小港國中，有高師大校長吳連賞、小港國中校長王文霖及昔日的師長、數百學弟妹為他慶生。

慶生的快樂時光，張恆鈞臉上洋溢喜悅、滿足，辛苦的恆鈞媽媽流陳台秀露出堅定陪伴的勇氣，恆鈞生命的路上，這對母子就像針線一樣、無法分離。

周大觀基金會創辦人周進華也出席活動，並表揚天使媽媽陳台秀。1060331

(中央社)