母愛戰勝死神 肌萎勇士張恆鈞活破極限
肌萎勇士張恆鈞今天有數百學弟妹為他慶祝30歲生日，恆鈞不僅要快樂的活下去，因為母愛的滋養，讓他有繼續和死神奮戰的勇氣。
張恆鈞在5歲時被判定罹患肌肉萎縮症，醫生判定他活不過18歲；為了活下去，他在18歲那年氣切，換來較順暢的呼吸，於是他認真的走他人生的道路，就讀師大附中、高雄師大數學系。
30年的歲月，每一天對張恆鈞都是極大的挑戰。一早就仰賴母親陳台秀幫他消毒、抽痰、管灌牛奶食物等，維生呼吸器跟著張恆鈞，一旦碰到停電，氧氣筒和緊急發電機就成主宰了他生命的關鍵。
「恆鈞熱愛生命、他有堅強的求生意志」陳台秀說，孩不放棄的求生意志，她無時無刻陪伴，看著恆鈞向生命的極限挑戰。
陳台秀被孩子的毅力感動，無悔的照顧陪伴，只是因承受龐大的壓力和過勞，罹患憂鬱症、肝功能異常還有胃潰瘍等，體力已難負荷繁雜的醫護工作。
恆鈞感受到媽媽的辛勞，他也用自己的方式為媽媽分憂解勞。恆鈞在網路為媽媽購買維他命、購買家電用品，甚至是媽媽的貼身衣物等，以免隨時忙於照顧他的母親還要外出採買，無形中也為媽媽節省時間。
感受到母親的辛勞付出，想要擁抱媽媽，恆鈞肌萎無力，於是他渴求每晚就寢前，母親要擁抱他、親吻他，讓他擁愛入睡。
過30歲的生日，這一天，恆鈞受邀返回母校小港國中，有高師大校長吳連賞、小港國中校長王文霖及昔日的師長、數百學弟妹為他慶生。
慶生的快樂時光，張恆鈞臉上洋溢喜悅、滿足，辛苦的恆鈞媽媽流陳台秀露出堅定陪伴的勇氣，恆鈞生命的路上，這對母子就像針線一樣、無法分離。
周大觀基金會創辦人周進華也出席活動，並表揚天使媽媽陳台秀。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。