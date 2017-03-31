號稱全台最大 日月光集團女子宿舍揭牌啟用

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日月光集團女子宿舍31日揭牌啟用。(郭韋綺攝)

員工熱舞表演炒熱氣氛。(郭韋綺攝)

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮。(郭韋綺攝)

日月光女子宿舍號稱全台最大。(郭韋綺攝)

女子宿舍與大學宿舍很像。(郭韋綺攝)

宿舍生活機能一應俱全。(郭韋綺攝)

菲律賓籍捷瑪琳(左)、琇麗開心入住。(郭韋綺攝)

日月光集團今(31)舉行女子宿舍揭幕啟用儀式，為全台號稱最大，可容納3000人，有員工服務中心、台式美式多元商店街、家鄉味美食、健康育樂設施；宿舍落成後，周邊小吃店、商店如雨後春筍般浮現，也帶動消費形成商圈。

啟用典禮邀請包括副市長史哲、議長康裕成、加工出口區管理處長黃文谷、經發局長曾文生、警察局長陳家欽、馬尼拉經濟文化辦事處Melchor Dizon 台北分處主任、Cynthia Cruz高雄分處主任等人與會。

資深副總周光春指出，員工是日月光重要資產，其中高雄廠2萬5千名員工，有3000人為國際移工，為了讓遠到而來的員工，能有更優質的居住環境和生活品質，耗資10億元全新打造女子宿舍。

女子宿舍前身是楠梓加工區的德賢倉庫，在民國102年釋出隨即向加工區承租，藉此活化空間，並規畫成員工宿舍。整棟建築採先進的低碳綠建築，年省下超過800萬元電費，節水逾5100噸，還有環保壓縮機，垃圾不落地，相當環保。

地上8層、地下1層全新建築，基地面積為6975平方公尺。一樓為商店街、餐廳、美食街，另設祈禱室、醫療室、運動休閒區、娛樂交誼廳等公共空間。

2樓至8樓是員工宿區，舒適、明亮、寬敞，配有個人閱讀空間、個人層櫃、USB插孔、自助洗衣機、智慧服務台設置，可讓居住成員獲得即時資訊與支援。

人事處長李叔霞表示，其中智慧服務台是24小時營運，小從收包裹、乃至訂機票提供100多項服務，此外多媒體視聽教室定期開設語言課程、電影欣賞，豐富員工生活。

為守護員工上下班安全，也派車接駁直達宿舍，於2018年全面轉換為電動接駁車，響應節能減碳。目前入住員工約1500人，以菲律賓籍居多，占了8、9成，未來原舊宿舍員工也會在近期陸續搬進來。

(中時)