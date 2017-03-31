號稱全台最大 日月光集團女子宿舍揭牌啟用
日月光集團今(31)舉行女子宿舍揭幕啟用儀式，為全台號稱最大，可容納3000人，有員工服務中心、台式美式多元商店街、家鄉味美食、健康育樂設施；宿舍落成後，周邊小吃店、商店如雨後春筍般浮現，也帶動消費形成商圈。
啟用典禮邀請包括副市長史哲、議長康裕成、加工出口區管理處長黃文谷、經發局長曾文生、警察局長陳家欽、馬尼拉經濟文化辦事處Melchor Dizon 台北分處主任、Cynthia Cruz高雄分處主任等人與會。
資深副總周光春指出，員工是日月光重要資產，其中高雄廠2萬5千名員工，有3000人為國際移工，為了讓遠到而來的員工，能有更優質的居住環境和生活品質，耗資10億元全新打造女子宿舍。
女子宿舍前身是楠梓加工區的德賢倉庫，在民國102年釋出隨即向加工區承租，藉此活化空間，並規畫成員工宿舍。整棟建築採先進的低碳綠建築，年省下超過800萬元電費，節水逾5100噸，還有環保壓縮機，垃圾不落地，相當環保。
地上8層、地下1層全新建築，基地面積為6975平方公尺。一樓為商店街、餐廳、美食街，另設祈禱室、醫療室、運動休閒區、娛樂交誼廳等公共空間。
2樓至8樓是員工宿區，舒適、明亮、寬敞，配有個人閱讀空間、個人層櫃、USB插孔、自助洗衣機、智慧服務台設置，可讓居住成員獲得即時資訊與支援。
人事處長李叔霞表示，其中智慧服務台是24小時營運，小從收包裹、乃至訂機票提供100多項服務，此外多媒體視聽教室定期開設語言課程、電影欣賞，豐富員工生活。
為守護員工上下班安全，也派車接駁直達宿舍，於2018年全面轉換為電動接駁車，響應節能減碳。目前入住員工約1500人，以菲律賓籍居多，占了8、9成，未來原舊宿舍員工也會在近期陸續搬進來。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。