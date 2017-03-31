乳山遊客中心重開 金門植物變活潑了

我要評比

金門國家公園管理處「乳山遊客中心」今天重新開幕，以生動活潑的方式展示金門多樣性的植物。金門縣副縣長吳成典表示，金門多了一個親子遊憩場所，他肯定金管處的用心。

金門國家公園管理處表示，乳山遊客中心在民國92年完工，為環境教育而設置的展示館，開幕已14年，許多展示設備業已老舊，去年度進行展示更新。今天重新開幕。

吳成典14年前曾出席乳山遊客中心開幕典禮，他表示，金門本來就是公園，所以他向來反對成立「金門國家公園」；不過，他感謝金門國家公園對金門的付出，為金門增色不少。

但雖然肯定金管處，吳成典說，「金門公園還是我的理想」。

更新後的乳山遊客中心，除了原有2樓的環境教育外，另外在1樓重新規劃以生動活潑的方式陳展金門的植物資源介紹，第一部分介紹金門的環境與金門植被演變：第二部分為植物多樣性介紹，包括海濱植物、水生植物、花崗片麻岩植被、原生喬木、低地平原植被、農田作物與食蟲植物。

第三部分介紹金門人工栽種的植物，包括造林、行道樹及軍事防禦的植物；第四部分則以互動方式讓遊客猜猜看金門民俗植物的利用。

中間區域則規劃為互動體驗區，讓遊客認識植物的生長環境、開花與傳播方式，透過多元互動的展示、以潛移默化的方式，使更多人能珍惜及愛護大自然所賦予我們的多彩世界。另外，視聽室則是播放季情金門影片，讓大家欣賞金門四季不同的景色。

金管處長謝偉松希望乳山遊客中心重新開放後，能吸引更多觀光客駐足，帶動金門旅遊相關事業發展與觀光旅遊經濟效益。

今天開幕活動邀請金鼎國小學童表演舞動心鈴，一群熱愛扯鈴的小朋友，隨著音樂舞動揚鈴，展現扯鈴的千變萬化，讓人嘆為觀止。1060331

(中央社)