國民黨魁選舉公告 選黨代表須入黨1年

中國國民黨今天張貼第20屆黨主席等4項黨職選舉公告，黨代表參選資格為須入黨1年才能參選，國民黨秘書長莫天虎說，後面附註如果法院對黨員提假處分有不同裁定，依裁定辦理。

莫天虎上午於國民黨中央黨部張貼選舉公告表示，中央黨部部分，張貼黨主席、中央常務委員與中央委員等選舉公告；黨代表選舉部分，由各縣市黨部上午分別公告。

備受爭議的黨代表參選資格問題，他說，公告依8日中常會通過決議，「新入黨或回（恢）復者須滿1年」，但原先規定是「入黨或回復黨籍滿4個月者」，後面附註「此案已在法院訴訟中，法院如有不同裁定，依裁定辦理」。如果法院認可決議，就以1年辦理，應是沒爭議。

5月20日國民黨主席改選，補繳黨費取得投票權期限今天截止。黨中央統計，截至昨晚6時，具投票權黨員總數44萬4078人，比年初公布的22萬餘人幾乎多1倍。黨主席參選人連署需通過黨員數3％連署門檻，約1萬3322人。

尋求連任的國民黨主席洪秀柱何時請假參選？莫天虎說，洪秀柱已講過，領表後就請假，領表時間是4月5日、6日。1060331

(中央社)