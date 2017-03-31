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NBA球星Marion空降華航 何煖軒贈特製A350模型

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NBA 傳奇球星空降華航董座何煖軒率經典女籃致意
何煖軒與Shawn Marion在場邊看球迷比賽。（張佩芬攝）
NBA 傳奇球星空降華航董座何煖軒率經典女籃致意
右四起華航董座何煖軒與2011年NBA總冠軍隊球員-「The Matrix 飛天駭客」Shawn Marion及我國女籃國手合影。（張佩芬攝）
NBA 傳奇球星空降華航董座何煖軒率經典女籃致意
Shawn Marion陪球迷練球。（張佩芬攝）
NBA 傳奇球星空降華航董座何煖軒率經典女籃致意
Shawn Marion指導金華國中球隊打球技巧。圖：張佩芬
NBA 傳奇球星空降華航董座何煖軒率經典女籃致意
華航高階主管與Shawn Marion一起觀看學生投籃。（張佩芬攝）

中華航空與NBA台灣首度合作，邀請曾4入選NBA全明星賽，2011年NBA總冠軍隊球員-「The Matrix 飛天駭客」Shawn Marion來台擔任華航幸運粉絲的「私人教練」，親授神射技巧。本身也是大學籃球校隊的華航董事長何煖軒今 (31) 日特別率領昔日為國爭光的華航女籃致意，見證台灣籃壇世代傳承，展現華航持續不斷推動體育盛事的決心。

華航也特別邀請了在2月1至3月22日參加「Fly To Your Dream夢想新力量」活動，期間購買機票的10位幸運華航粉絲，與 Shawn Marion 近距離接觸，活動中安排 「MVP KNOCKOUT」 投籃比賽，冠軍獲得亞洲線不限航點機票一張。

華航何煖軒董事長率領當年5位知名的華航女籃球員現場迎接貴客，特別致贈Shawn Marion專屬特別版 「The Matrix」 全新 A350 客機模型。

何煖軒董事長表示，華航今年首度成為 NBA 台灣地區年度官方合作航空公司，持續以航空運輸的專業、誠摯的熱情與服務接待各國體育好手，積極爭取台灣在國際上的能見度。

華航長年支持各類體育活動，1973年成立的女子籃球隊更是華航的榮耀，華航女子籃球隊成立23年間，選手們不僅代表華航於國內外征戰，更紛紛獲選為國手，肩負國民外交的使命，努力為國爭光獲取最佳賽績，在台灣籃壇留下最令人津津樂道的珍貴印記。昔日巾幗不讓鬚眉的籃球選手，多年後仍服務於華航，見證台灣籃運的世代傳承，更期盼孕育新世代的華航籃球隊成立。

身高201公分的前 NBA 全能球員Shawn Marion，不僅可以主導快攻，更可以防守隊方中鋒，全方位身手在NBA罕見，勁爆的體能素質更有「駭客」綽號。1999年在NBA選秀中以第一輪第9順位被鳳凰城太陽隊選中就成為核心球員，4次入選NBA全明星(2003，2005~2007)，2次NBA賽季最佳第三陣容(2004-2005，2005-2006)，更在2011年幫助達拉斯小牛奪下NBA總冠軍。

(工商)

關鍵字：何煖軒華航Shawn Marion
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