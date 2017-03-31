萌度破表 全國唯一囝仔轎班
「逼~逼~逼~，凍~凍~凍」每年農曆3月19、20日北港媽祖遶境聖駕陣中，總會聽見這個聲音，這是全國僅有北港獨特的轎班會-金垂髫太子爺，由小朋友抬轎跟著媽祖出巡。上午這群可愛的囝仔率先亮相，萌到破表。
8個月到周歲大的幼兒頭戴金垂髫字樣的髮帶，身圍肚兜、黃長褲，腳戴鈴鐺，有的騎著特製三輪車，有的開著雙B，穿梭在朝天宮廟埕，吸引香客目光。
金垂髫太子爺會會長呂家發指出，該會成立於1946年，由北港義消隊成員所組成，初期太子爺會遶境時的神轎是由小孩子來扛，但是因為小孩子扛轎容易累，又找不到人接替，於是必須由義消來接替抬轎工作，但義消在遶境時又要帶陣頭及轎班，實在無法再接替小孩來扛轎。1979年重新製造一頂新轎，改用輪子請人來推。直到1996年從新打造一頂較輕的8人抬藤轎讓小孩扛。
朝天宮董事長蔡咏鍀表示，該金垂髫太子爺轎班會可說是全國最「幼齒」的轎班會，更是全國唯一，為了答謝這些可愛的孩子，該宮也準備了許多經過媽祖加持的結緣品，其中特別備置小孩愛吃的棒棒糖，以及御守香火袋保平安。
蔡咏鍀說，今年媽祖遶境剛好是周六、日，吸引很多小朋友前來參與，今年最小太子萌娃僅有4個多月到2歲之間，歡迎大家一起來北港迓媽祖 ，，看全國唯一最可愛的小小太子爺轎夫，沿途或定點會發送平安餅、結緣品。
(中時)
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