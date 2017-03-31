豪豬惹不起 紅尾蟒吞食不成反被針扎

滿身都是刺的豪豬惹不起，巴西一頭紅尾蟒肖想吞下豪豬，卻被豪豬的尖刺插滿全身，痛苦不已。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，數十根豪豬尖刺插在光滑的蛇皮上，這頭紅尾蟒只能忍著刺痛扭曲爬行。更慘的是小狗在身邊跳來跳去，迫使紅尾蟒捲曲身軀求自保。

這頭萬刺穿身的紅尾蟒痛苦爬行約2分鐘的畫面被1名男子拍下。1名同情的網友說：「幫幫這頭可憐的小東西」，另1名網友則Kuso說：「這是新時尚宣言」。

紅尾蟒通常獵食蝙蝠、老鼠、鳥類和蜥蜴，消化體內食物大概需要4到6天。1060331

(中央社)