蔡英文：新南向推動 菲律賓觀光客比去年增加24％
蔡英文總統今日上午接見菲律賓前總統羅慕斯伉儷一行，談及台菲關係發展，總統說，自去年520以來，「新南向政策」除了台菲貿易大幅成長，菲律賓來台灣的觀光客也越來越多，統計資料顯示2016年比2015年增加24％。
總統進一步表示，「新南向政策」的推動並不僅僅是商貿和觀光。台菲距離很近，希望未來能更深化各層面的互動，也期待台菲能有更緊密的經貿關係，例如簽署經濟合作協議，在便利簽證議題、南海合作對話等領域，以及教育、防災等議題上，有更多合作進展。
同時，蔡總統也希望羅慕斯前總統繼續為提升台菲關係提供建言，促進台菲交流。
蔡總統強調，羅慕斯前總統連續9年率團來訪，並表示這代表台菲兩國情誼深厚，她也利用此次會面機會，向剛過89歲生日的羅慕斯前總統表達祝福之意。
(中時)
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