中市西區五權路、大里大峰路 路平完工

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台中市西區五權路、大里大峰路路平完工，路平專案突破350公里。（圖／台中市府提供）

台中市政府建設局持續執行路平專案，日前完成西區五權路自五權西路一段至三民路、大里區大峰路等2段路平，共2.6公里，路平專案總公里數已達352.50公里。

建設局長黃玉霖表示，今年不到半年，路平總公里數已突破350公里，可望提前達到路平專案第三年目標375公里；台中市路平不只要求效率，更嚴格控管工程品質，希望讓行車更順暢。

五權路為台中市西區交通樞紐，沿線有台灣美術館、綠園道等著名休憩景點，並連接多條市區南北往來的主要幹道，因長年車流碾壓、道路老化損壞，因此啟動路平工程，於本月28日完成全長1.06公里五權路自三民路至五權西路路段。

此外，位於大里市區聯絡省道台3線及通往霧峰的大峰路，也於29日完成自大衛橋至草溪西路、全長1.5公里路平。

目前建設局持續進行的路平專案包括：外埔區三環路預計4月中完工，五權西路至篤行路段則預計4月底進行路平。

至於北屯區崇德路三段、松竹路二、三段、西屯區中清路三段、黎明路二段、南屯區南屯路二段、石岡區和盛街、大雅區東大路、豐原區豐原大道三至五段、沙鹿區中山路、烏日區環河路三段、太平區太堤西路等路段，也已納入路平專案，均將於今年陸續施作完成。

截至目前，台中市路平專案已改善721條主要道路段，其中，市區路平已突破100公里，達113.06公里；屯區路平也突破100公里，達103.07公里；山城路平達81.97公里，海線路平則達到54.4公里。

除市轄道路，建設局也積極與交通部公路總局協調，針對省道民怨較高路段優先施做路平；目前已改善22.8公里，將再施作鄰近清泉崗機場的台10線中清路7.4公里路平，期望全面提升大台中地區道路品質。

黃玉霖強調，台中市執行路平專案，不只著重主要通勤、通學道路，更進一步跨區單位合作，一致要求道路三級品管品質，力求提升大台中整體通行環境。按照目前施工進度，有信心4年500公里路平可望提前達標。

(中時)